Глория от „Трейтърс” за връзката с Дани Петканов: Питайте него дали сме гаджета

Глория Петкова и Дани Петканов си тръгнаха от „Трейтърс” не само като победители, но и като двойка. При гостуването си в bTV диджейката и модел обаче беше доста потайна за това дали отношенията им продължават.

„Дали сме гаджета? Питайте него”, това каза с усмивка Глория за развитието на отношенията ѝ с „лудия репортер”. Тя все пак каза доста мили думи за него.

„И двамата сме минали по сходни житейски пътища и имахме нужда от лекота в отношенията, което ни сближи”, коментира Петкова.

Тя каза също, че няма нужда от психолог след края на натоварващото предаване и допълни, че през цялото време е осъзнавала, че е в игра и не се е „филмирала” твърде много.

„Ако искаш да победи доброто, сбъркал си играта, това е игра на предатели”, така описа Глория усещането от „Трейтърс” и допълни, че най-големият екстаз, който е изпитала, е когато е разкрила кои са предателите.

