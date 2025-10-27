Глория отряза Сашо Кадиев за Дани Петканов

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Участнички в „Трейтърс“ са главни действащи лица в „Кой да знае“ тази вечер. Майката на близнаци Ева Веселинова е в отбора на Милица Гладнишка, а моделът Глория Петкова в този на Христо Пъдев.

След като бе представена първа, Ева бе попитана от Сашо Кадиев дали би се справила и с ролята на предател в „Трейтърс“. Последва отговор, който показа защо инфлуенсърката е останала до края праведна.

Не мисля, че мога да се справя с тази роля. Всеки има добри и лоши качества, но аз твърде дълго време храня добрия вълк, а лошия, той такъв зимен сън спи, че ще ми е трудно, каза Ева.

Последната призна още, че след участието си в шоуто е станала по-недоверчива.

Започнах да се оглеждам повече, защото като се затвориш в един кръг с близки хора, животът ти изглеждаш много хубав, и вярваш на всички. Но излизаш и виждаш, че има и други неща, и малко ме стресира това, откровена бе по бТВ Ева.

Сашо Кадиев обаче удари на камък в опитите си да разбере нещо повече от Глория за връзката им с Дани Петканов. Дамата разкри, че Дани е много забавен, но отклони молбите на Сашо да разкаже поне три неща за мъжа до себе си.

В един момент на Милица взе да й писва, и тя скастри водещия. Астрисата му каза да спре да разпитва Глория и определи поведението му като на свекърва. Тази забележка засрами Сашо и той продължи да води по сценарий.

