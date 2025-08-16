Глория се отрече от Добри: Приключила съм, не обичаше успелите хора

Кадър Фб

Певицата Глория коментира ареста на бившия си приятел Добромир Добре. Той беше задържан след акция на ДАНС И ГДБОП в София на 13 август, а в автомобила му на паркинг, бяха открити 10 килограма пакетирана марихуана в куфар. На същия ден бе доведен в Пловдив, за да му повдигнат обвинение по чл. 321, ал. 3 – за участие в организирана престъпна група с користна цел, предаде Евроком

Ето какво написа певицата:

В шок съм от новините, които излязоха в медиите! Връзката ни приключи много преди ареста. Решението за това беше мое, защото се чувствах зле в тези отношения и отдавна не виждах никакво бъдеще в тях! Един ден беше добър, а в следващия момент ставаше съвсем друг човек! Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг, започнах да губя гласа си от напрежение! Не му харесваше моят живот, не обичаше успелите хора и все намираше начин да омаловажи труда ми! Знаехме, че се занимава с покупко-продажби на имоти и нямаше никакви признаци за действията, за които сега се съобщава. Никога не съм и подозирала, че става нещо нередно! Средата, в която е попаднал, му изигра лоша шега! Всеки носи отговорност за собствените си постъпки!

Вниманието и енергията ми са насочени към музиката, моите почитатели и към хората, които ме обичат и подкрепят. Моля за уважение към личното ми пространство в този момент! Бог ми даде много добър урок!

