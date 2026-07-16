"Глупавите" телефони се завръщат триумфално в България

Пиксабей

В свят, доминиран от алгоритми за задържане на вниманието, безкрайно скролване и постоянни нотификации, една неочаквана технологична контракултура набира скорост в България. Така наречените „глупави“ телефони (dumbphones) - контрапункт на smartphones – „умни телефони“, или по-известни като „тухла с копчета“, чиито основни функции приключват със звънене и писане на елементарни СМС-и, преживяват истински ренесанс.

Поради една или друга причина тази мода, която се възроди основно сред политици, ИТ специалисти и дигитални минималисти, в момента се превръща в масово движение за психично здраве и обратно завоюване на личното време, пише БГНЕС.

Основният двигател зад тази тенденция е поколението Gen Z (родените между 1997 и 2012 г.). Макар да са първото изцяло дигитално поколение, младите хора днес изпитват най-силна умора от технологиите. В глобален мащаб се роди движението „Analog 2026“, което превърна притежанието на обикновен телефон с капаче в символ на самоконтрол и стил.

Вместо лъскави екрани и камери със стотици мегапиксели, потребителите търсят устройства, които умишлено ограничават възможностите им. Големи брандове бързо усетиха вълната. Производителят на телефоните Nokia (HMD) отчете сериозни ръстове от ретро модели като обновения легендарен Nokia 3210, а съвместни проекти като прозрачния „Скучен телефон“ (The Boring Phone) на Heineken се превърнаха в абсолютен хит за нощен живот без разсейвания.

Естествено, България не прави изключение от глобалния тренд. Скорошно проучване на пазара показва тревожна статистика: над 40% от българите прекарват повече от 4 часа дневно пред екрана на смартфона си, а при половината от тях това време надвишава 6 часа.

За много хора в страната преминаването към телефон с копчета не е просто ретро каприз, а необходимост за справяне с бърнаута. Българските потребители най-често използват тези устройства като „компаньони“ за уикенда – оставят смартфона в петък вечер и прекарват събота и неделя само с бутонен телефон в джоба, достъпен единствено за спешни обаждания от семейството.

Данните от пазарните анализатори в Европа и тенденциите у нас очертават ясна траектория на растеж на този сегмент - ако през 2021 г. българинът е прекарвал средно по 3.15 ч. в цъкане на телефона, то през 2025 г. това време вече надхвърля 4.30 ч. дневно.

Освен бягството от социалните мрежи, телефоните с копчета носят и чисто практически предимства, които съвременните смартфони отдавна изгубиха. На първо място се нарежда издръжливостта на батерията, която при обикновен смартфон се изтощава по няколко пъти дневно, а телефоните с копчета издържат между 5 и 14 дни с едно зареждане. На второ място - смартфоните, особено някои модели от тях, са с корпус от стъкло, и едно изпускане на земята /особено при потребител с деца - бел. ред./ може да означава край на безоблачното ползване, и този напукан дисплей да стои там да дразни месеци наред.

„Купих си обикновен телефон с бутони миналото лято за преходите в Пирин. Осъзнах, че без постоянните известия за имейли и новини всъщност започнах да виждам планината. Сега го ползвам през всеки уикенд“, пише 28-годишният Мартин, софтуерен инженер от София, в една от фейсбук-групите на любители на старите телефони, в които единствената игра беше „змиорката“ с пиксели като глави на топлийки.

И не на последно място, възраждането на „глупавите“ телефони не означава, че смартфоните ще изчезнат. То обаче показва важна промяна в манталитета: хората в България започват да търсят по-здравословен баланс и да си връщат контрола над най-ценния ресурс – личното време.

Редактор "Екип на Петел",

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