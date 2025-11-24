Глутница бездомни кучета тормозят жителите на варненския квартал "Изгрев"

Снимка: Фейсбук, Ст. Устова

Жители на варненския квартал "Изгрев" подават сигнал за ескалиращ проблем с група агресивни безстопанствени кучета, които в последните две–три седмици ежедневно нападат хора в района. Сигналът е изпратен до Радио Варна от Анна Тончева, която описва ситуацията като „безобразна и недопустима“ и настоява институциите да предприемат незабавни мерки.

По думите ѝ между 5 и 10 едри кучета се движат на глутница в района на паркинга пред блок 37 и близкото заведение. Според жители животните често нападат минувачи, включително и деца. Само през последните дни има няколко инцидента, включително ухапан съсед, за когото са предоставени снимки.

„Родителите ни не могат да излизат от страх. Децата ходят на училище само с придружител. Съпругът ми се превърна в охрана на всеки, който трябва да излезе от дома си“, пише Тончева. Тя допълва, че глутницата особено активно се събира след 20:00 ч., а през нощта лаят им пречи на целия квартал.

В сигнала се посочва, че кучетата са нападнали три деца и пореден жител, паркиращ автомобила си пред блока. В друг инцидент деца, намиращи се пред заведение, са били заобиколени от животните и се е наложило да бъде извикан техен близък, за да ги отведе.

Жителите твърдят, че многократно са подавали жалби през последните седмици, но реакция липсва. „Едва днес получихме някаква обратна връзка, след като се обърнах към медиите“, подчертава Тончева.

Хората в района разбират, че животните вероятно са хранени и защитавани от отделни граждани и че общината работи по програма за кастрация и връщане по места. Но настояват това да не се прилага при агресивни кучета: „Да върнете десет големи, агресивни кучета пред жилищни блокове е подигравка с гражданите. Ние искаме изолиране на глутницата от района.“

Жителите предупреждават, че ситуацията ескалира и може да доведе до тежък инцидент. Те настояват институциите да предприемат спешни мерки за пълно разрешаване на проблема.

