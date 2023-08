Глутница кучета нападна момиченце на брега на морето

Кадър Туитър

Видео с неприятен инцидент с руско момченце и глутница кучета бе публикувано в Twitter профила на NEXTA и предизвика множество коментари, предаде Актуално.

На клипа се вижда как детето излиза от водите на Каспийско море, а към него, видимо без причина, се втурва глутница от бездомни кучета със силен лай. Макар момченцето да тръгва да бяга - действие, което още повече провокира кучетата, то все пак успява да се спаси отново в морето и така да избегне сериозни ухапвания и травми.

Някои от коментиращоте под видеото се възмущават от факта, че този, който снима, е можел да направи нещо, за да помогне на момчето, а не просто да документира случващото се.

Други пък поздравяват момчето за хитрото решение да влезе във водата и така да откаже кучетата от по-нататъшно нападение.

In #Makhachkala, a group of aggressive stray dogs attacked a child. The boy was saved by the fact that he ran into the sea. pic.twitter.com/10ktTf3n7V