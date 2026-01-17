Глутница от над 20 кучета обикаля в района на Ален мак във Варна
Кадър Читател на Петел
Районът на курортен комплек "Чайка" във Варна, познат като Ален мак, се превръща във все по-привлекателно място за инвестиция в имоти.
Цените на квадратен метър вече надхвърлят 2 хиляди евро за имоти с добра морска панорама.
В същото време по улиците се скитат глутници от кучета.
Някои от тях са с над 20 кучета.
Според местните четириногите са добри и не нападат хора, но мнозина се страхуват да излизат по тъмно в улиците в района на бившия хотел "Ален мак".
Други дори ги хранят, но въпросът е все пак "Нормално ли е това?"
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!