Глутница от над 20 кучета обикаля в района на Ален мак във Варна

Районът на курортен комплек "Чайка" във Варна, познат като Ален мак, се превръща във все по-привлекателно място за инвестиция в имоти.

Цените на квадратен метър вече надхвърлят 2 хиляди евро за имоти с добра морска панорама.

В същото време по улиците се скитат глутници от кучета.

Някои от тях са с над 20 кучета.

Според местните четириногите са добри и не нападат хора, но мнозина се страхуват да излизат по тъмно в улиците в района на бившия хотел "Ален мак".

Други дори ги хранят, но въпросът е все пак "Нормално ли е това?"

