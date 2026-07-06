Гмуркач, участвал в спасителната акция на река Струма: Ако си решил да влезеш – табела няма да те спре

Кадър bTV

Тридневен траур беше обявен в Дупница след трагедията, при която в река Струма загубиха живота си баба и дядо и двете им внучета.

Можеше ли инцидентът да бъде предотвратен? Малин Попов е един от гмуркачите, които участваха в спасителната акция. Той познава добре и реката, и опасностите, които крие.

„Тук, на това място, както виждате, е доста спокойно, но много лъже – не е спокойно, както се вижда – паднали дървета, течения. Едното детенце го намерихме тук. Просто течението го беше завъртяло. Второто го намерихме долу. Пак има вир на 3 метра дълбочина“, каза за bTV той.

Риск е имало и за участващите в акцията.

„Тук също има подмоли. Подмолът е, когато под корена реката изяжда и там са корени, и течението може да те завлече много лесно там, като се оплетеш в корените, във водораслите. Затова на нощната акция бях вързан с алпинистко въже. При даден инцидент дърпам въжето и значи имам нужда да ме издърпат“, разказва Малин Попов.

Опасните места край Струма са много, а предупредителни табели на повечето са изкъртени и унищожени.

На около 2,5 км от мястото на трагедията се намира друго опасно място край Струма. Там предупредителната табела е оцеляла – тя указва, че е забранено влизането във водата, която е с дълбочина 4 метра и половина. На мястото живота си са загубили трима души.

„Табелата, да си кажем честно, ако си решил да влезеш – табела няма да те спре. Трябва си самоотговорност“, казва Малин Попов.

Въпреки това община Невестино ще постави нови предупредителни табели.

Редактор "Екип на Петел",

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