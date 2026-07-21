Гневна реакция на Индия след руския удар срещу кораб с индийци в Черно море

Пиксабей

Кремъл обяви, че поддържа контакт с индийските си партньори, след като четирима моряци от Индия бяха убити при руски ракетен удар по товарен кораб в Черно море. Реакцията на Москва идва, след като Делхи привика високопоставен руски дипломат за обяснения, предаде Евроком.

По-рано индийското външно министерство извика руския шарже д’афер в Делхи Владимир Ладанов, за да изрази „сериозно безпокойство“. В позицията се посочва, че обстрелът на мирни граждани е „неприемлив“ и „подкопава безопасността, сигурността и стабилността на международната морска търговия“.

Според украинските военноморски сили в неделя Русия е поразила с три крилати ракети кораба „Голдън Лео“, плаващ под флага на Гвинея-Бисау. При нападението, извършено при напускане на пристанището в Одеса, са загинали общо 10 моряци, четирима от които индийски граждани. Друг индиец е приет в болница в критично състояние. Екипажът е бил съставен от индийски и сирийски моряци.

Корабът „Голдън Лео“ е собственост на индийската компания „Оушън Грейс Шипинг“, чиято централа е в Мумбай, по данни на LSEG.

„Продължаваме контактите си с индийските ни партньори. Разясняваме позицията си“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков във вторник, цитиран от Ройтерс и ТАСС. Той добави, че руските въоръжени сили ще продължат да нанасят удари по кораби, за които се смята, че превозват боеприпаси и оръжия за „киевския режим“.

Това не е първият инцидент с цивилни плавателни съдове в Черно море. През юни при руска атака с дронове загина един човек, а пет бяха ранени, а подобни атаки по-рано този месец доведоха до повишаване на цените на пшеницата.

Инцидентът поставя под напрежение отношенията между Москва и Делхи. Досега Индия поддържа неутрална позиция спрямо войната, като продължи покупки на руски петрол въпреки международния натиск. В миналото Киев е разчитал на Индия като на възможен посредник за постигане на мир с Русия.

Редактор "Екип на Петел",

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