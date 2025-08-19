Гняв в Азербайджан след руските удари по държавната петролна компания: Да дадем оръжия на Украйна

Кадър АПА

Русия продължава да води неприятелска политика спрямо Азербайджан. Тази политика вече е преминала на нивото на открита агресия. Ако по-рано Кремъл изразяваше позицията си само чрез политическа реторика, пропагандни политолози и радикални речи, то сега процесът е издигнат на военно-политическо ниво, пише азербайджанската новинарска агенция АПА, предаде БТВ

На 18 август Русия атакува с дронове складове в украинската област Одеса на азербайджанската държавна петролна компания (SOCAR). Компанията управлява 60 бензиностанции в Украйна.

От Кремъл не са коментирали публично въпроса, но това е пореден епизод от влошаването на дипломатическите отношения между Москва и Баку.

На 25 декември 2024 година пътнически самолет на Азербайджанските авиолинии се разби край град Актау в Казахстан. Машината е поразена от руската артилерия, обяви дни по-късно президентът Илхам Алиев и изрази съжаление, че кръгове в Русия се опитват да прикрият истината за авиокатастрофата, при която загинаха 38 души. Президентът Владимир Путин поднесе публично извинение за инцидента, но в изявлението на Кремъл не се споменаваше, че Русия е свалила самолета.

През февруари 2025 година Азербайджан затвори офиса в Баку на руската държавна медия "Россия сегодня", която управлява информационните агенции "Спутник" и РИА Новости. Беше разрешена медията да има един кореспондент.

През юни напрежението между Азербайджан и Русия отново се покачи след смъртта на азербайджански граждани в ареста, след като са били задържани в Екатеринбург. Прокуратурата на Азербайджан започна наказателно разследване за предполагаемите убийства на братята Хюсейн и Зиядин Сафаров след изтезания и особена жестокост от правоохранителните органи на Руската федерация.

На 1 юли Азербайджан задържа руски журналисти и 15 други руски граждани по подозрения в трафик на наркотици и киберпрестъпления. Азербайджанската държавна телевизия показа техни кадри как са с белезници, карат ги да маршируват в редици, а след това ги товарят в полицейски микробуси.

На 8 август Русия удари инфраструктура на Азербайджан в Украйна, а при ударите на 18 август по базата на петролната компания са повредени 17 резервоара за гориво, сграда на помпено депо, операторски и технически помещения, както и станции за претегляне.

Реакциите и телефонен разговор с Киев

Политическият анализатор и член на азербайджанския парламент (Мили Меджлис) Расим Мусабайов смята, че както Русия някога е въоръжавала арменците, Азербайджан трябва да отговори със собствени действия, вместо да се впуска в словесни спорове с Кремъл.

„Азербайджан трябва да продаде на Украйна руските оръжия, заловени по време на войната с Армения, при преференциални условия“, каза той пред АПА.

Русия продължава да подлага съоръженията на SOCAR на редовни въздушни удари въпреки възраженията на Азербайджан, обясни Расим Мусабайов.

„Вече няма нужда да се отправят допълнителни обръщения или изявления по този въпрос. Вярвам, че можем да отменим ембаргото върху продажбата на оръжие на Украйна и тази стъпка трябва да бъде предприета. Трябва да действаме, без да обръщаме внимание на това, което казва Русия. По време на войната с Армения ние заловихме руско оръжие и е възможно да го продадем на Украйна. Тъй като нашата армия в Нахчиван е преминала изцяло на турско оръжие, там е останалa много бронирана техника. Има системи „Град“ и друго оборудване, което вече не е необходимо да се съхранява. Това оборудване може да бъде изпратено в Украйна за продажба.“, допълни той.

„В миналото Украйна ни продаваше съветско оръжие – както танкове, така и изтребители МиГ-29 бяха дадени на Азербайджан. Не виждам нищо лошо сега, ако Азербайджан от своя страна продаде на Украйна оръжия, произведени в Съветския съюз, от които вече не се нуждаем, на преференциални цени. Тези средства ще бъдат платени от европейските страни така или иначе. Не е необходимо допълнително обяснение“, допълни още той.

На този фон се проведе телефонен разговор между председателя на парламента на Азербайджан Сахиба Гафарова и председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук.

По време на телефонния разговор са били обсъдени въпроси за сътрудничеството между парламентите на двете страни и беше изразено удовлетворение от настоящото състояние на отношенията.

„По време на разговора бяха разгледани начините за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството между парламентите на фона на всестранното развитие на отношенията между Азербайджан и Украйна и беше подчертано значението на взаимните посещения. В този контекст председателят Сахиба Гафарова покани Руслан Стефанчук да посети Република Азербайджан. По време на телефонния разговор беше изразена увереност, че междупарламентарните отношения ще се развиват допълнително чрез съвместни усилия, както на двустранна основа, така и в рамките на международни организации“, съобщиха от пресслужбата на парламента на Азербайджан.

