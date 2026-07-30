Годеницата на Венцислав Дункин благодари на дарителите, събрали парите за лечението на дъщеря им

Кадър Нова Тв

Събраха се нужните пари за лечение на невръстното дете на загиналия военен пилот старши лейтенант Венцислав Дункин. Добрата новина обявиха от Сдружението на жените военнослужещи.

От Министерството на отбраната обявиха дарителска кампания в помощ на майката на момиченцето. Необходимите средства за тримесечния курс на лечение за Анастасия възлизат на 7 416,15 евро.

Малката Анастасия е едва на една година и шест месеца, но вече води най-трудната битка за своето здраве. След претърпян инсулт тя се нуждае от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство.

Баща ѝ загина при изпълнение на своя воински дълг. През септември 2024 двама българския пилоти - старши лейтенант Венцислав Дункин и майор Петко Димитров, загинаха след падане на военния самолет, с който правеха репетиция за авиошоу.Жена му - старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, днес води най-трудната битка - за здравето на собственото си дете. За първи път тя застана пред медиите след трагичния инцидент на авиобаза "Граф Игнатиево".

„Анастасия е едно игриво дете, изключително борбена. За нея е предизвикателство, но е доста стриктна. Рехабилитаторите я хвалят, че влага старание и е много изпълнителна. От 3 до 6 месеца за начало, може и за година продължи и една година. За броени дни се събра сумата за 3 месеца рехабилитация, за което искрено искам да благодаря на всички хора. Знам, че всеки има различни изпитания и явно това са моите. Надявам се те вече да приключат”, сподели Елеонора пред Нова телевизия. Тя е категорична, че покойният ѝ годеник е щял да бъде най-добрият баща.

Тя събра сила и разказа за един от най-кошмарните дни в живота си. „Случи се внезапно. Детето спеше обедния си сън и изплака. Погледнах и вече беше на лице десностранната парализа. Диагнозата е увреждане след инсулт - увредени са дясно краче и дясна ръка. Имаше и свлечен устен ъгъл, но се подобрява вече”, спомня си Елеонора Великова. Така, след като губи мъжа си в трагичния инцидент, тя започва битка за дъщеричката им. Венцислав Дункин загива преди тя да се появи на бял свят и дни преди да сключи брак и с любимата си. „Името избрахме с баща ѝ. Впоследствие разбрах, че означава преродена”, споделя майката на Анастасия, пише novini.bg.

Военното министерство обяви дарителска кампания. Това предизвика вълна от въпроси – защо, на фона на милиарди за отбрана, една майка, загубила мъжа си по време на служба, търси дарения за лечението на детето им, още повече, че в отбраната има специален фонд точно за такива ситуации. След запитване от наша страна от Министерството на обраната обясниха, че финансова помощ от тях ще дойде, но след представяне на фактури за платено лечение. Такива са условията. Така предстои част от парите или пълната сума да бъдат възстановени от този фонд.

От Министерството на отбраната уточниха, че ще осигури финансова подкрепа за лечението на Анастасия съгласно предвидените възможности в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Наредба № Н-2 от 15.04.2026 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства. Финансовата помощ ще бъде осигурена в кратък срок след подаване на необходимите по закон документи от страна на майката. Ведомството уверява, че е в постоянен контакт и подпомага този процес.

„Предвид здравословното състояние на малката Анастасия и необходимостта от своевременно започване на специализирана рехабилитация, Министерството на отбраната подкрепи и благотворителната дарителска кампания, за да бъдат осигурени необходимите средства без забавяне и да не бъде прекъснат процесът на лечение. В знак на подкрепа към семейството МО осигури и временно настаняване в свое жилище, което ще бъде ползвано от семейството по време на лечението на детето”, пишат още от военното министерство в своя позиция.

Подкрепа до себе си Елеонора усеща от Министерството на отбрана, чиито служители са и тя, и покойният ѝ мъж. „Дадоха ни жилище. Отскоро работя в София, във ВМА, та нещата се случват бързо. Очаква се МО да ни помогне и за продължение на лечението, но процедурата е тромава, иска събирането на много документи, затова направиха тази инициатива – да забързат събирането на парички и да не бавят рехабилитацията”, обяснява вдовицата на Дункин.

Редактор "Екип на Петел",

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