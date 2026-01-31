Година, изпълнена с наука, технологии и пациентски истории

-Acibadem Healthcare Group през 2025 -

За Acibadem Healthcare Group, 2025 година беше белязана от медицински постижения, научни дейности и забележителни успехи, които промениха живота на хиляди хора. Със своята разрастваща се международна здравна мрежа, най-съвременни технологии и реномирани специалисти, Acibadem се утвърди като водещ център за медицинска грижа в Турция и по света. 2025 ще бъде запомнена с клинични пробиви, вдъхновяващи пациентски истории, глобални научни събития и иновативни терапии.

Част от нашите впечатляващи истории от 2025 г.

Изключителни медицински постижения, сложни клинични случаи и пациентски истории, които отекнаха в международната медицинска общност, превърнаха 2025 г. в ключова година за Acibadem Healthcare Group. От животоспасяващи чернодробни трансплантации при деца, през усъвършенствани методи в онкологията, до иновативни ортопедични операции – нашите екипи постигнаха резултати, които отразяват научни постижения и непоколебима всеотдайност в грижата за пациента. Сред тях се открояват някои от най-силните моменти от годината:

Адриана: Спасен живот чрез детска чернодробна трансплантация

Само на 11-месечна възраст Адриана е диагностицирана с хепатобластом – животозастрашаващ рак, обхванал целия ѝ черен дроб. Тъй като в родината ѝ няма възможности за лечение, семейството ѝ я доведе в болници Acibadem в Турция. Мултидисциплинарен екип извърши успешна трансплантация с част от черния дроб на баща ѝ. Въпреки високата техническа сложност на трансплантациите при кърмачета, Адриана се възстанови бързо и се прибра у дома като здраво и усмихнато бебе.

Две бебета, едно животоспасяващо решение

Две бебета – едното от Либия, другото от Грузия – пристигнаха в Acibadem с тежка чернодробна недостатъчност и преминаха животоспасяващи трансплантации в рамките на няколко дни. Под ръководството на проф. д-р Мурат Кълъч и доц. д-р Джахит Йълмаз, екипът извърши трансплантации с чернодробни присадки от родителите на децата. И двете бебета – Хатан и Саба – се възстановиха бързо, което подчертава изключителната експертиза и отличните резултати на здравната група в детските чернодробни трансплантации.

Брака Черакли - Победа над рака на черния дроб с роботизирана прецизност

След години на несигурност, свързана с хронично чернодробно заболяване и съмнение за хепатоцелуларен карцином, румънският инженер Брака Черакли се подложи на роботизирана чернодробна резекция в болница Acibadem Altunizade. Д-р Емре Бозкурт премахна тумора с помощта на напреднала 3D визуализация и роботизирана технология, осигуряваща по-малко болка, нисък риск и бързо възстановяване. Брака бързо се върна към нормалния си начин на живот и оцени грижите в Acibadem „на световно ниво“.

Джовани Гуидети - Завръщане към активния живот с усъвършенствана смяна на тазобедрена става

Световноизвестният волейболен треньор Джовани Гуидети години наред страдал от силна болка в тазобедрената става, докато не избра Acibadem Healthcare Group за своето лечение. Проф. Джавад Парвизи извърши операцията чрез директен преден достъп - техника, която щади мускулите и позволява на пациента да проходи с бастун само 24 часа след интервенцията. Бързото възстановяване го върна към активния и пълноценен живот без болка.

Фунда Аята: Победа над рака на панкреаса въпреки всички прогнози

След година на погрешни диагнози в чужбина, Фунда Аята научава истинската си диагноза – рак на панкреаса – след завръщането си в Турция. През 2009 г. тя премина през операция по Уипъл с пълно отстраняване на панкреаса и вече 16 години е без онкологично заболяване. Благодарение на напредналите онкологични грижи в Acibadem Healthcare Group и експертизата на проф. д-р Мерт Еркан, нейната история доказва, че ракът на панкреаса може да бъде преодолян с ранна диагноза и правилния медицински център.

Научно лидерство, глобално признание и академични постижения

През 2025 г. научното лидерство на Acibadem получи световно признание. Трима лекари от групата бяха включени сред най-влиятелните 2% учени в света, според класацията на Станфордския университет и Elsevier:

Проф. д-р Джавад Парвизи – Ортопедия и травматология (годишно и кариерно въздействие)

Проф. д-р Гюралп Онур Джейхан – Обща хирургия (годишно въздействие)

Проф. д-р Мерт Еркан – Обща хирургия (годишно и кариерно въздействие)

Това отличие отразява нарастващото академично влияние на Acibadem и ангажимента на групата към развитието на световната медицинска наука.

Едно от най-престижните научни събития на годината беше Международният симпозиум по гастроинтестинални онкологични заболявания, проведен в болница Acibadem Altunizade. Форумът събра водещи специалисти от цял свят и представи иновативни подходи за ранни и локално авансирали гастроинтестинални карциноми, като допълнително затвърди международното научно присъствие на Acibadem.

Крачка напред в медицинските технологии и иновациите

През 2025 г. Acibadem Healthcare Group продължи да надгражда инвестициите си в напреднали медицински технологии. Иновации като роботизирани хирургични системи, наноартроскопски приложения, прецизни онкологични техники, усъвършенствани ЯМР и КТ системи, както и дигитални платформи за грижа за пациента, трансформираха диагностиката и лечението.

Acibadem продължи своята пионерска дейност в CAR T-клетъчната терапия, постигайки високи нива на успеваемост при резистентни хематологични злокачествени заболявания. Labcell - центърът за клетъчни терапии на Acibadem - остана единственият CAR-T производствен хъб в Близкия изток и Източна Европа извън Израел, с което позиционира Турция като регионален лидер в биотехнологиите.

Разрастване на мрежата: Нови инвестиции и по-широк достъп

Мрежата на Acibadem се разшири значително през 2025 г.:

Болница Aci badem İzmir Kent беше изцяло обновена и модернизирана, като пренесе 35-годишния опит на Acibadem в Егейския регион чрез съвременни технологии, разширени клинични услуги и изявен екип от специалисти.

беше изцяло обновена и модернизирана, като пренесе 35-годишния опит на Acibadem в Егейския регион чрез съвременни технологии, разширени клинични услуги и изявен екип от специалисти. Болница Acibadem Kartal, 25-ата болница на групата, отвори врати с модерна архитектура, иновативни диагностични звена и модел на грижа, фокусиран върху безопасността и комфорта на пациента.

Тези инвестиции разшириха обхвата на Acibadem и затвърдиха мисията ѝ да предоставя достъпни здравни грижи на световно ниво в Турция и извън нея.

Година, написана съвместно от науката, хората и иновациите

2025 г. беше ключова година за Acibadem Healthcare Group – в научен, клиничен и глобален аспект. Хирургични постижения, вдъхновяващи пациентски истории, новаторски технологични разработки и силно международно признание допринесоха за засилване на глобалното присъствие на групата. С навлизането в 2026 г., Acibadem продължава да работи за бъдещето на здравеопазването, като се разширява в още повече региони и докосва живота на все повече хора.

