Година след кошмара в село Ягода: Всички задържани за "дома на ужасите" са на свобода

Кадър Нова телевизия

Всички задържани по делото за незаконните домове за възрастни в старозагорското село Ягода, са на свобода под парична гаранция. Това разкри районният прокурор на Стара Загора Таня Димитрова в предаването "Големите последици".

Предаването ни върна точно една година назад, за да проследим хронологията на кошмара, станал известен като "дома на ужасите". На 6 юни 2025 година, при мащабна акция на полицията и прокуратурата в два незаконни обекта за настаняване на възрастни хора в старозагорското село Ягода, бяха открити десетки обитатели, живеещи в нечовешки условия.

На въпрос на Миглена Георгиева защо делото все още се бави Димитрова отчете: "До момента са разпитани над 100 свидетеля, изготвени са редица експертизи. Поради тази сложност на случая считам, че няма забавяне на разследването."

Тя изтъкна, че в България има бавно правосъдие, особено за по-тежките престъпления.

"Според мен следва законодателят да оптимизира процесуалните правила така, че досъдебната и съдебната фаза да бъдат максимално съкратени, а не да се преповтаря събирането на доказателства първо в досъдебната фаза, после в две съдебни инстанции. Така с години продължават процесите и се създава чувство за липса на справедливост и бързо правосъдие", посочи още специалистът пред Bulgaria On Air.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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