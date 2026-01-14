Година затвор за кражба на телефон от магазин във Варна

Снимка: Пиксабей

Една година лишаване от свобода прие да търпи 43-годишен мъж, който при условията на опасен рецидив извършил кражба на мобилен апарат със зареждащ кабел от магазин на мобилен оператор. Варненският районен съд одобри споразумение, с което подсъдимият се признава за виновен, доброволно подписва споразумението и е наясно с последиците от него.

Причинените имуществени вреди са възстановени на собственика. Наказанието следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

Самата кражба е извършена в следобедните часове на 18 януари миналата година от специализиран магазин на мобилен доставчик в един от варненските молове. Подсъдимият, придружен от своя приятелка, още при влизането си в магазина се насочил към щанда за смарт часовници и започнал да разпитва продавач-консултант за евентуална покупка.

В същото време придружителката му отишла при другия служител на смяна да разговаря за евентуална промяна на мобилния си план. Подсъдимият се възползвал от телефонно повикване до продавача, с брошура прикрил изложения на рекламно бюро нов промоционален мобилен телефон в кутия със зареждащ кабел, след което го поставил в чантата си и приканил приятелката си да се откажат за момента от купуването на продукти и услуги. Минути по-късно липсата на телефона била забелязана и след преглед на видеонаблюдението бил подаден сигнал в полицията.

43-годишният мъж има предходна съдимост. Със споразумението той приема да заплати сторените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен.

