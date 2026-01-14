реклама

Година затвор за кражба на телефон от магазин във Варна

14.01.2026 / 14:44 0

Снимка: Пиксабей

Една година лишаване от свобода прие да търпи 43-годишен мъж, който при условията на опасен рецидив извършил кражба на мобилен апарат със зареждащ кабел от магазин на мобилен оператор. Варненският районен съд одобри споразумение, с което подсъдимият се признава за виновен, доброволно подписва споразумението и е наясно с последиците от него. 

Причинените имуществени вреди са възстановени на собственика. Наказанието следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

Самата кражба е извършена в следобедните часове на 18 януари миналата година от специализиран магазин на мобилен доставчик в един от варненските молове. Подсъдимият, придружен от своя приятелка, още при влизането си в магазина се насочил към щанда за смарт часовници и започнал да разпитва продавач-консултант за евентуална покупка. 

В същото време придружителката му отишла при другия служител на смяна да разговаря за евентуална промяна на мобилния си план. Подсъдимият се възползвал от телефонно повикване до продавача, с брошура прикрил изложения на рекламно бюро нов промоционален мобилен телефон в кутия със зареждащ  кабел, след което го поставил в чантата си и приканил приятелката си да се откажат за момента от купуването на продукти и услуги. Минути по-късно липсата на телефона била забелязана и след преглед на видеонаблюдението бил подаден сигнал в полицията.

43-годишният мъж има предходна съдимост. Със споразумението той приема да заплати сторените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
KRISTINCHO (преди 22 секунди)
Рейтинг: 42524 | Одобрение: 34
Не съм юрист и не мога да преценя, дали ГОДИНА затвор за кражба на телефон, чиято стойност е около 700-1000  лв. е реална присъда, но депутатите крадът много повече от тази сума, но не могат да бъдат осъдени защото имат ИМУНИТЕТ. Крайно време е да се проведат протести и срещу имунитета на депутатите. Те също са хора като всички нас и не трябва да бъдат богопомазани. Нали всичкиэпред закона, трябва да сме равни.
Нищо добро не те чака, ако в двора ти влезе КОМУНИСТ, ЦИГАНИН или КОЗА.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама