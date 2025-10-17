Гого Лозанов: Пеевски има стара цел и сега може да я постигне

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Експерт по медии и журналистика допуска, че е възможно Делян Пеевски да влезе в управлението със свои министри и да има пряко присъствие във власта. Според Георги Лозанов това е стара цел на Пеевски - да легализира поне част от властта, която има самочувствието, че притежава и без това.

Това не е власт, която той е придобил през избори, което е легитимната форма. Тази пропорция има по-голяма власт от това, тъй като той я взима от някой друг. Има едно отрезвяване, всеки да има толкова власт, колкото реално е получил. Може би в това има известно построяване на силите, включтелно да има толкова влааст, колкото предполага заемания от него пост и роля, добави Лозанов.

Имам предвид министър-председатерлят, който в момента е в слаба позиция. Тази реална пропорция на властта е голям проблем, защото, ако имаш повече власт, отколкото легално си получил, значи тя е нелегална. Ние я наричаме дълбока или каквото искате може да я наречем, каза още по Нова Тв Гого Лозанов.

Той посочи и трите риска за правителството, от което зависи бъдещето му - вътрешно-политически е свързано с Пеевски, икономически е свързано с бюджета, и геополитически е свързано с това дали няма да започне да се променя профила на управлението в страната, коментира Лозанов.

