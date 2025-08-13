Гого Лозанов постави на място политиците

Редактор: Недко Петров

Георги Лозанов направи на пух и прах политиците. Повод за неговото изригване бяха поредните скандали между две от водещите партии. По-конкретно обвиненията на ГЕРБ към ПП-ДБ, че преди три години е закупила системи за гасене на пожари за 7 милиона лева, които обаче в момента по време на огнения у нас са неизползваеми.

Според медийния експерт политиците, както и президента опитват да се възползват от тази тема.

Като възникне някакъв проблем в обществото, който засяга живота и здравето на хората, и е много голям, се опитваш да го превръщаш в повод за политически дебат и да извлечеш политически дивиденти, а не да го решаваш. Даже на мен ми се струва, че трябва да има един чисто етичен мораториум на управление, по който, ако загиват хора или има тежки страдания, да не може да се правят политически послания, а оттам и да се прави политическа агитация. Да бъде част от тоя кодекс етичен за обществото, което такъв няма. Защото е хубаво, не да се опитват от живота на хората да правят за себе си невъзможност да решат един или друг проблем в политически план, каза Лозанов.

Когато влязохме в Европейския съюз през 2007 година, оттам започна падането на България в класацията за свободата на словото. Има една такава тенденция, когато извършим една важна крачка по пътя на нашата евроинтеграция, което значи по пътя на това, че се създава видимост, че ние започваме да функционираме като общество с върховенство на правото, защото евроинтеграцията значи устойчивост на върховенство направо, след това една да речем невидима паралелна власт застава зад маска и се опитва да направи своята крачка в собствената си посока, продължи той.

Така беше след 2007-а, разпределението на порциите, както казваше лидера на ДПС тогава Доган. Ние бяхме влезли в Европейския съюз, а отзад в страната е една доста грозна картина, прикрита през тази европейска витрина. Сега с влизането в еврозоната се получи същото. Зад тази добра новина и действително важна крачка, тази невидима власт да се опитва да се разширява и да ползва методи, които са очевидно недемократични. Даже българското общество прояви чувствителност и излезе на улицата, част от хората, като реакция на такива възможни злоупотреби фактически с нашата вървяща бавно евроинтеграция, заяви още в „Твоят ден“ Георги Лозанов.

