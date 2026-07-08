Гьоко: Искам още един централен нападател в Спартак

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С идването на новите чужденци и играчи от Добруджа Спартак добива по-голямо качество и става сериозен отбор. Имаме опитни добри играчи и искаме да побеждаваме.

Това заяви Гьоко Хаджиевски след контролата с Несебър, която завърши 1:1 във Варна.

Той уточни, че селекцията още не е приключила, въпреки че вече бяха привлечени 13 нови попълнения.

Иска ми се да вземем още един човек в нападение, централен нападател. Иначе съставът вече ми е в главата. Имаме добри крайни защитници и конкуренция на всеки пост, но отбор с толкова нови играчи не се прави за 10 дни. Искаме да сме по-ефективни в нападение, допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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