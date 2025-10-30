Гьоко: Оптимист съм, че Спартак ще играе добре в Добрич

Снимка: „Петел“

Треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски изрази оптимизъм, че отборът ще се представи добре и при гостуването в Добрич. „Соколите“ са в серия от седем поредни мача без загуба в първенството и турнира за Купата на България, в които записаха четири победи и три равенства.

В събота Спартак и Добруджа подновяват елитното си съперничество след 22 години и 7 месеца. В последните две срещи през сезон 2002/2003 варненци биха с 3:1 като гости и 1:0 у дома.

„Зная, че ни очаква изключително тежък мач и класирането на съперника не ни заблуждава. Те може да са в дълга серия от срещи без победа, но оказват съпротива на всеки един и губят минимално. Играчите на двата отбора имат взаимен респект помежду си, а що се отнася до нашия отбор, ние няма да подценим, нито да надценим Добруджа“, започна Гьоко.

„Не виждам смисъл да променям системата ни на игра, след като не го направих в нито един мач досега. По традиция тактиката и планът ни ще са съобразени със стила на игра на съперника и качествата на неговите футболисти, и затова ще бъде важно момчетата да изпълнят поставените задачи. Спартак има ограничени възможности спрямо водещите отбори, но във всеки мач играчите ни се раздават максимално и и се стремят да изпълняват моите указания“, допълни специалистът.

„Трябва да бъдем 100 % коцентрирани и внимателни и срещу Добруджа, за да не ни хванат в нито един момент отпуснати и неподготвени. Настройката ни е да играем добър футбол и да сме на нивото от последните си срещи, но какво ще се получи на терена във футбола никога не се знае. Бих искал също с всеки мач да добавяме по нещо към играта ни и да надграждаме. Например при бързината в пасовете, при прехода в двете фази, организацията при статични положения в защита и атака и при контрола на топката и отнемането й от съперника“, каза още Хаджиевски.

„Хубаво е, че ще ни подкрепят много наши фенове, както беше и в Разград. Подкрепата на публиката дава стимул и импулс на футболистите, но от друга страна пък ги задължава да отговарят на големите очаквания към тях от страна на нашите привърженици“, завърши Гьоко Хаджиевски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!