Гьоко: Спартак иска да си върне доброто лице в Стара Загора

Снимка: Булфото

Състоянието на Шанде тревожи треньора на Спартак Варна. Бразилецът има крамп и заради това пропусна първото занимание за седмицата. Очакванията са обаче нападателят да бъде възстановен за петъчното гостуване на Берое и по традиция да излезе титуляр.

Гьоко Хаджиевски пък изрази оптимизъм за предстоящия мач под Аязмото.

„За нас няма значение дали играем с Берое. Ние излизаме винаги с една и съща настройка, независимо дали срещу нас е Левски, ЦСКА или Лудогорец. Момчетата тренират сериозно в паузата на първенството, и с настроение. Разучили сме съперника и целта ни е да си върнем доброто лице на терена и да се играем така, както го правехме преди мачовете с Добруджа и Септември“, заяви Хаджиевски.

