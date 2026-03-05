Гьоко: Спартак трябва да спре Иван Минчев и Балов

Снимка Булфото

Спартак Варна тръгна всичко най-добро за София, където утре излиза срещу Славия. Треньорът на варненския тим няма да може да разчита единствено на наказания Тайлсон и невъзстановения Деян Лозев.

Гьоко Хаджиевски отдаде дължимото на „белите“, но е уверен, че Спартак ще се представи на ниво и може да си тръгне с точки от столицата, както вече го направи два пъти през този сезон срещу ЦСКА и Локомотив.

„Славия запази ядрото на състава си от есента, а и в последния кръг се върна към победите и си върна самочувствието. Най-доброто при тях в средата на терена и предни позиции идва от Иван Минчев и Кристиян Балов, и затова трябва да ограничим шансовете им изява. Съперникът обаче разполага и с други добри изпълнители, на които ще обърнем внимание“, каза за Новспорт Гьоко Хаджиевски.

„Ние очакваме спокойно срещата, тъй като имаме добър отбор, който с мачовете ще става още по-добър. Доволен съм от игровото поведение и влагането на момчетата от началото на пролетния полусезон, и тяхното представяне ме прави оптимист за бъдещето на Спартак“, допълни специалистът.

