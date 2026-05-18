Гьоко: Спартак заслужава да се спаси

Снимка Булфото

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски бе доволен от победата с 2:0 над Монтана, с което “соколите” запазват шансовете си за спасение. Специалистът е на мнение, че варненци заслужават да останат в efbet Лига.

“Надеждата е жива. Сега като сумираме резултатите към края, можехме да спечелим повече точки, но ги губехме в последните секунди. Трябва да се борим и да вярваме в нас и правдата. Ние заслужаваме да останем. Мачовете са тежки и малко невнимание може да ти коства скъпо”, каза Хаджиевски, цитиран от Спортал.бг.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!