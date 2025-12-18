Гьоко: Търсим готови играчи за Спартак

Снимка Булфото

Желанието на Гьоко Хаджиевски е Спартак Варна да се подсили с четири-пет опитни нови попълнения през зимата пауза. Това съобщи самият той.

„В постоянен контакт съм с шефа на клуба Алекс Илиев и знаем какво търсим на пазара. Трябват ни готови нови играчи, които да вдигнат отборното ниво, и дано да ги намерим. Сред тях ще има както чужденци, така и българи“, заяви Гьоко.

Той се надява всички нови да дойдат до 10-15 януари, за да имат повече време да се сработят с другите футболисти, и да участват в трите зимни проверки с Фратрия, Дунав Русе и Миньор Перник.

Спартак ще започне зимна подготовка на 7 януари, като преди това на 5-и и 6-и играчите ще минат медицински прегледи.

