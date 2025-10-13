Гьоко: Всички играчи на Спартак се раздават на 110 процента

Снимка: Диема Спорт

Треньорът на Спартак Варна обра овациите с емоционални думи по време на беседата между ръководството и феновете на отбора.

Всички в Спартак сме сплотени и сме като едно семейство. Всички играчи се раздават на 110 процента в тренировките и мачовете. Мислех, че чужденците ще се щадят, но за първи път виждам да са толкова старателни и да се влагат максимално в заниманията, заяви Гьоко Хаджиевски и получи мощни аплодисменти от ултрасите в препълнената зала.

На срещата присъстваха и двамата капитани Деян Лозев и Ангел Грънчов, като Грънчов отбеляза, че са „побългарили“ Бернардо Коуто и другите легионери в тима.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!