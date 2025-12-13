Гьоко: Заплатите в Спартак са взети, бонусите - изплатени

Снимка Булфото

Треньорът на "соколите" разкри причините за поражението.

Наставникът на Спартак Варна – Гьоко Хаджиевски, застана пред камерата на DIEMA SPORT след загубата с 0:2 от Ботев Пловдив за Sesame Купа на България. Като основна причина за отпадането той посочи отсъствието на много играчи в неговия отбор поради контузии, както и подобреното ниво на съперника след идването на Димитър Димитров-Херо.

Северномакедонският специалист призна, че има голям интерес към звездите Шанде и Бернардо Коуто, но беше категоричен, че все още не са продадени, а след това направи и кратка оценка на есенния полусезон на „соколите“.

"Стандартът на Ботев се повдигна след идването на Херо. Виждате с какво можем да играем, много хора липсват, много защитници. Пробвахме да играем с това. Двата гола ще ги гледаме, но и юношите не допускат такива. Технически грешки. Дадохме шанс на всички. Не можем да издържим цял сезон.



Започнахме без отбор, без да е известно какво ще стане, но направихме колектив. Имаме 5 легионери, които нямат и три мача, и 5 юноши. Остават 15. Без вратарите - 12. Не можеш да играеш в края на шампионата в събота с ЦСКА, после срещу Левски и днес с 12-13 футболисти.



Най-важното е да направим селекция, да се подсилим с 5-6 футболисти. Но не такива с първи сезон в Първа лига, а някой, който да ни помогне.



Ако направим съпоставка с какво разполагат другите и какво - ние, трудно е. Дадохме, колкото можем.



За Шанде и Коуто има интерес и разговори. Всички го знаят. Изиграха много силен сезон и е нормално да отидат в по-големи клубове - Левски, Лудогорец.



Защитата ни не е както трябва, в халфовата линия се нуждаем от качество. Нямаме футболист като Неделев или Минков, които са класа.



Всички заплати са взети, бонусите са изплатени. Как се справя ръководството, не знам. Януари-февруари трябва да пристигнат пари от ТВ права и евентуално от продажбата на някой футболист. Ако дойдат, до юни ще се оправим", каза Хаджиевски, цитиран и от gong.bg.

