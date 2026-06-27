Гьоко Хаджиевски: Доволен съм от всички играчи

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Представихме новите футболисти. Всички видяха, че се става въпрос за опитни, добри футболисти, но и няколко по-млади, които не са играли тук в България, но се вижда, че имат качества. И ако сравним сега този мач днес с Дунав и миналото лято се вижда, че сега сме по-качествени. Това каза Гьоко Хаджиевски след контролата на Спартак с Дунав Русе, завършила при резултат 0:0.

"Не исках да рискувам много в контролата и затова и ги смених половината на полувремето. Но пак казвам, доволен съм от тичането, от откриването. Давид Валверде и Вашко Оливейра второто полувреме показаха, че имат качества в тях. През първото полувреме - Анхел Гомеш, публиката свикна да гледа Шанде на левия фланг, но вярвайте в него има много качество и мисля, че с Жота Лопес и с Томаш Силва могат да бъдат много опасни", добави още треньорът на Спартак.

"Нидерландецът Джоуи Шипоки и бразилецът Буа Мея ще ги пробваме, със сигурност ще ги пробвам още. Първото ми впечатление от тях е добро. Аз съм доволен от всички играчи“, каза също Хаджиевски.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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