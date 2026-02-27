Гьоко Хаджиевски: Две грешки за две минути ни провалиха

Снимка: Булфото

Опитният старши треньор на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски съжалява за поражението при гостуването на Арда в 23-ия кръг на първенството, като посочи грешките на собствените му футболисти като основна причина.

Варненци останаха на 12-о място, но може и да слязат в зоната на изпадащите, ако конкурентите под тях постигнат победи в този кръг. Също така специалистът недоумява как отборът има три червени картона в четири мача, при условие, че не играят грубо, предава БТА.

„Не ни достигна това да се спасим от грешки. Направихме две грешки за две минути и те ни провалиха. Не съм водил статистика, но имаме повече удари от тях. Честитя им победата на Арда, но сами се бихме. Не сме груб отбор, но три червени картона в четири мача са прекалено. А специално го казах на полувремето: внимавайте с картоните! И малко са отборите, които да се изправят при такъв епизод“, започна Хаджиевски.

„На терена стояхме добре, имахме доста възможности за контраатаки. И не ги използвахме и за две минути се случи всичко лошо в наша вреда. След като и футболист на Арда беше изгонен, опитахме нещо, но на сила, а не плод на играта. Аз това казах на почивката – да не правим грешки, защото всичките ни проблеми са от наши собствени грешки. Отделно имаме хора и с проблеми – наказания, контузии“, допълни той.

А сред липсващите, са и двамата централни нападатели. „Да, това е проблем – единият травмиран, другият наказан. Жалко е, че нямахме варианти за атаката, но днес равенството не ни вършеше работа, а единствено победа“.

„Държахме се отлично, липсваше ни малко концентрация, повече желание и последният пас в атаката. Не им дадохме да разиграват, имахме възможности, не ги реализирахме и с червения картон се получи така. Дамян Йорданов, Шанде и Лопеш пропуснаха шансове за нас“.

„Но искам да кажа на всички в клуба и свързани с клуба – ще се бием до последния атом, няма да се предаваме, за да се изкачим. Следващият кръг ни праща Монтана, който не е лесен противник, но ако искаш да си нагоре, трябва ни победа. И ще направим всичко да сме по-организирани и по-добри, с повече положения и да покажем, че сме по-добри и да вземем трите точки“, завърши Хаджиевски.

