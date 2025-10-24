Гьоко Хаджиевски: Играчите са като мои деца, обичам ги

Булфото

Наставникът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски коментира успеха с 3:2 над Ботев Пловдив в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

"Подкрепата за издръжката на клуба е много важна. Успяваме да се обединим, няма разделение. Основата е, че имаме добри момчета, работим много. Имахме малко време след мача с Лудогорец, нямахме пълна седмица за работа. Берна не тренираше 2-3 дена. Цецо беше изтощен след националите. Исках да направя промени. Питах ги дали да ги сменя на полувреме, те не искаха. Когато печелиш, всички проблеми се забравят", заяви той, цитиран от gong.bg.

"Бернардо е на всеки мач. Шанде и той. Всички играчи дават 100 процента от себе си. Защитата беше основата на тима в началото. Грънчов и Матео са стълбът. Сглобихме отбора", добави специалистът.

"Щастлив съм, че внукът ми вкара. Той се раздаваше много. Добре разиграва, участва в дуели. Той е централен нападател и него головете трябва да го държат. Нужно е да се бориш и да се връщаш, но и да бележиш. Щастлив съм за всички наравно. Играчите са като мои деца, обичам ги", завърши Гьоко Хаджиевски.

