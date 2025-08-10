Гьоко Хаджиевски: Млад отбор сме, ще се готвим максимално за дербито

Снимка: Булфото

Старши треньорът на Спартак - Гьоко Хаджиевски, призна, че превъзходството на Левски е било значително при поражението на неговия тим с 1:2 в четвъртия кръг на efbet Лига.

„Честито на Левски, бяха по-добри, в по-добра форма са. Не започнахме добре мача, знаехме точно как да подходим, но имаме много играчи, които са по-нови и не е достатъчно да имаш желание, трябва да очакваш изненадващи моменти. На полувремето направихме смени и през второто полувреме, ако от нещо можем да сме доволни, е че вкарахме. Нашият вратар успя да опази мрежата от още 3-4 гола, но това му е задачата. Ние имаме много млад отбор. Имаме сигурно бъдеще. За нас е много добре, че имаме на вратата Максим Ковальов“, сподели наставникът за Diema Sport.

В петия кръг Спартак се изправя срещу Черно море.

„Ще се готвим максимално за дербито на Варна. Черно море играе добре, но ние имаме 6 дни да се подготвим добре“, каза още Хаджиевски.

