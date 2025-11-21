Гьоко Хаджиевски: Не реализирахме някое от чистите си положения, но не е трагедия

Снимка: Булфото

Наставникът на варненския Спартак - Гьоко Хаджиевски, коментира пред БТА равенството срещу Берое в откриващия мач от 16-ия кръг на шампионата в Първа лига.

"Получи се интересен мач от първата до последната минута. Двата отбора тръгнахме с желание за победа. Имахме няколко добри положения. Стояхме добре на терена при 11 на 11 и показахме, че имаме хъс да спечелим. След червения картон контролирахме мача и нападахме през цялото време, но Берое се защитаваше успешно. За съжаление, не реализирахме някое от чистите си положения, но не е трагедия. Вътрешно съм малко разочарован, че не победихме, но и противникът даде всичко от себе си, за да не загуби", посочи треньорът.

Гьоко Хаджиевски обърна специално внимание на голмайстора на Берое - Алберто Салидо, и го определи като много добър футболист, който заслужава да играе в по-голям клуб. "Отбелязал е повече от половината голове за Берое. Споменавам го, защото не може да имаш превъзходство и да нападаш, а да оставяш пространства и му даваш шанс да играе един на един, защото винаги може да ти вкара гол. Затова и не тръгнахме на тотална атака. Нене и Ферер също могат да организират бързи и опасна атаки. Затова бяхме и предпазливи", коментира Хаджиевски.

"Днес показахме друго лице след двата слаби мача, които изиграхме в миналите два кръга. Искам независимо от съперниците в следващите мачове - като ЦСКА и Левски да се стегнем и да покажем, че тези два двубоя бяха кратка криза за нас", допълни още наставникът на Спартак.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!