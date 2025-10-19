Гьоко Хаджиевски: Оптимист съм за лиценза на Спартак

Снимка: Булфото

Спартак Варна изигра най-силния си мач като гост и спечели заслужена точка на негостоприемния стадион в Разград. В ексклузивно интервю за Novsport.com треньорът на „соколите“ Гьоко Хаджиевски обясни на какво се дължи впечатляващото им представяне. Специалистът говори също за предстоящия сблъсък с Ботев Пловдив, както и за очакванията си от БФС за решението, което трябва да вземе за професионалния лиценз на варненския клуб в сряда.

- Г-н Хаджиевски, как успяхте да се противопоставите успешно на Лудогорец, и то в неговия дом?

- Първо, бих искал да кажа, че изпитвам голямо уважение към Лудогорец, като организация и структура на клуб, и презентация на фубола в България пред Европа. Въпреки това обаче, още в първите дни на подготовката ни за мача, казах на момчетата, че ние трябва да се раздадем на максимум, както го правим във всеки мач, тъй като няма да какво да губим, и можем само да спечелим от такава среща. Казах им още, че в Разград ще осъзнаем дали сме добри, дали имаме потенциал, или нямаме. Всички видяха, че имаме потенциал, но аз предварително вярвах, че можем да покажем добра игра, и се радвам, че това се получи.

- Съжалявате ли, че не вкарахте втори гол, след като имахте шансове да го направите?

- Вижте, за мен е по-важно, че срещу съперник, който е ставал неизменно шампион на България през последните 14 годни, ние дълго време имахме по-добър процент във владението на топката. Същото беше и до 80-ата минута срещу ЦСКА 1948 в Бистрица. Но Лудогорец все пак е голям отбор, и през последните десет минути се връщахме по-назад, за да се защитаваме, и процентът се намали. Като цяло обаче бяхме равностойни и направихме добри контраатаки, които за съжаление не успяхме да доразвием, за да отбележим второ попадение. Бих искал и да благодаря за голямата подкрепа от страна на нашите фенове. Гледката към трибуната, където бяха те, бе прекрасна, и аз съм щастлив, че можах да видя подобно нещо.

- Как Ви хрумна да пуснете Емил Янчев като ляв бек, след като никога не е играл на този пост?

- Не можех да разчитам на контузения Лукас Магджински, а Тиерно Милимоно още не е готов за игра и му трябва повече време. Затова цяла седмица мислех какво решение да взема. Отчитайки начина, по който играе в атака Лудогорец, стигнах до идеята, че ми трябва играч, който да помага и на двамата централни защитници. По-мощен, по-снажен, който ще може да играе едновременно като ляв бек и централен бранител. Така прецених да заложа на Янчев и той се справи.

- Вдигате високо летвата с всеки изминал мач. Как ще предпазите Вашите подопечни от главозамайване преди домакинството с Ботев Пловдив?

- Днес е почивен ден, но още от утре започвам да им говооря да не летят много в облаците и да останат здраво стъпили на земята. Защото във футбола най-важния мач е следващия, а и Ботев разполага с по-опитни играчи от нас. Ние не вземаме под внимание факта, че сме преди тях в класирането, и знаем, че ни предстои поредния тежък мач, за който трябва да се подготвим по най-добрия начин.

- Според Вас, ще запази ли Спартак професионалния си лиценз?

- Аз се надявам на разбиране, защото нашето ръководство прави всичко по силите си да събере парите за погасяването на неотложни задължения. Шефовете на Спартак търсят всякакви възможности и начини да спасят клуба, и вярвам, че това ще бъде оценено. Мисля, че с искреното отношение, което БФС показва към Спартак, се оценяват огромните усилия, които клубът полага, за да запази съществуването си. Важно е обаче да отбележа, че БФС си върши работата, като изпълнява разпорежданията на УЕФА. Затова аз съм много щастлив от реакцията на ръководството на Спартак. БФС трябва да изпълнява това, което УЕФА иска от него, а Спартак трябва да намира възможности да урежда възникналите проблеми. В един момент, треньорите и играчите бяхме притеснени, но сега вече съм оптимист, че всичко със Спартак ще бъде наред.

- Това трябва ли да означава, че Спартак ще продължи сезона в групата на майсторите?

- Аз вярвам, че ще има справедливост, тъй като нашите шефове правят каквото трябва, и показват с реални действия, че изпълняват изискванията и препоръките към тях. Ръководството търси денонощно контакти за осигуряване на средства, за да изчиства дългове и за да могат играчите и треньорите на Спартак да мислят само за футбол. Когато това се получава, има голяма вероятност да продължава и успешното представяне на отбора.

- Колко време ще Ви трябва, за да изградите новия Спартак?

- Ние, стъпка по стъпка вървим, и ще вървим напред и нагоре. За нас е важно, че ръководството повярва в нас и затова всички в отбора гледаме всичко да стане както трябва. Тази позитивна енергия в клуба и сплотеността между треньори, играчи и ръководители ме кара да смятам, че се развиваме в правилната посока. През лятото ние нямахме възможности за лагер, нито можехме да привлечем по-опитни играчи. Въпреки това обаче успяхме да направим много добър и перспективен отбор, с много млади, но и качествени играчи, които ще стават още по-добри. Това обаче не става с думи, а само с работа. Затова всеки ден в тренировките работим, за да идват тези добри игри, и за да могат Шанде, Берна, Максим, Грънчов и останалите да са в оптимална форма и да поддържат постоянно добро игрово ниво.

