Гьоко Хаджиевски: Това беше срам за Спартак и за мен

Снимка: Булфото

"Не беше този Спартак от последните пет мача. Можем да се борим и със силните отбори. Не мога да си обясня допускането на два леки гола. Нямахме възможности да тренираме, само възстановяване и пътуване за София. Имаме още мачове и трябва да се концентрираме и да реагираме по-добре", заяви след загубата с 0:4 треньорът на Спартак - Гьоко Хаджиевски.

"Днес беше срам за Спартак и за мен. Първите минути на втората част Балов си дриблираше както си поиска срещу нас. Стана лесно за противника. Опитахме да се движим повече в последните 20 минути на двубоя. Като цяло играхме катастрофално, а сега трябва да работим много и да се мотивираме", каза още той.

Нямахме никакво време за подготовка, почивахме и пътувахме 500 километра. Противникът беше значително по-свеж, смята наставникът на "соколите".

"Паузата ще ни даде възможности да се подготвим за следващите мачове. Днес загубихме срамно, но имаме 8 дни до мача с ЦСКА 48. Разполагаме с време да се освежим и да работим добре", каза също Гьоко Хаджиевски.

