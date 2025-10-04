Гьоко Хаджиевски: Убеждавах играчите, че трябва да вярват в себе си

стоп кадър: Диема Спорт

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджоевски сподели след равенството като гост с 1:1 на ЦСКА 1948, че тимът му не е изиграл лесен мач, но е доволен от представянето на тима.

„В първите 6-7 мача нямахме много опции в атака, но имахме стабилна защита. Разполагаме с халфова линия, която е желана от всеки треньор. Можем да бележим повече голове“, каза Хаджиевски, цитиран от gong.bg.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!