Гьоко Хаджиевски: Заслужавахме поне равенство

Старши треньорът на Спартак - Гьоко Хаджиевски, изрази разочарование от поражението с 0:2 при гостуването на Ботев Враца в среща от 18-ия кръг на Първа лига.

"Мисля, че през по-голямата част от мача заслужавахме поне равенство. Контролирахме играта, имахме и положения. Направих някои смени заради риска от жълти картони. Имаме контузени, играчите са малко, просто това не е целият състав.

Съдията даде седем минути продължение, от тях се играха три минутки. Ние не можехме да използваме, че бяхме с човек повече в последните минути. Разочарован съм и не очаквах такъв развой", каза Гьоко Хаджиевски, цитиран от БТА.

Треньорът на "соколите" се надява отборът да се представи достойно в следващия мач срещу лидера в класирането Левски.

"Ясно е, че не сме в най-доброто си състояние. Левски е лидер в шампионата, но не значи, че ще се предадем преди мача", каза още Хаджиевски.

