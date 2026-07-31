Гьоко Хаджиевски и внукът му тръгнаха за Скопие

Снимка „Петел“

Преди малко бившият вече треньор на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски и неговият внук Георг Стояновски, който игра за „соколите“, отпътуваха за Скопие.

В събота централният нападател Стояновски ще лети за Катар с полет от София през Истанбул, за да се присъедини към новия си клуб.

Георг се превръща в първия играч на Спартак, който е трансфериран, откакто Алекс Илиев застана начело на клуба на 6 юли 2025 година.

Самият Хаджиевски пък призна, че желанието му е да продължи треньорския си занаят.

„Чувствам се здрав, жизнен и зареден с енергия, така че, ако получа добри оферти, с удоволствие бих работил като треньор още 2-3 години. Най-вероято това ще стане отново извън Северна Македония“, заяви Гьоко.

Редактор "Екип на Петел",

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