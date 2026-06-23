Гьоко е доволен от селекцията в Спартак

Стопкадър Дерби зона

Треньорът на Спартак Гьоко Хаджиевски изрази задоволство от селекцията, въпреки че се очакват още нови попълнения.

Той се надява, че до началото на новия сезон ще имат по двама, че и по трима играчи за всеки пост, което ще осигури висока вътрешна конкуренция и ще му даде богат избор за състава.

Сред новите играчи на "соколите" е и Бубакар Хане, който има силен ляв крак и ще бъде използван по десния фланг, където конкурент ще му бъде и неговият сънародник Жота Лопес.

Какво казаха Гьоко и Хане в "Дерби зона", вижте във видеото по-долу:

Редактор "Екип на Петел",

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