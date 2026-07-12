Гьоко е доволен от завръщането на Ахмедов в Спартак

Стопкадър Фейсбук, Национален спортен клъстер

Имаме потенциал и възможности, но имаме и дисбаланс в състава, тъй като дойдоха много нови играчи, а времето за сработване бе малко.

Това заяви пред Национален спортен клъстер Гьоко Хаджиевски след победата със 7:3 над Добруджа в последната лятна контрола.

Треньорът на Спартак не пожела да коментира евентуалния трансфер на внука си Георги Стояновски в Катар, като заяви, че това ще го реши ръководството.

Гьоко обаче изрази задоволство от завръщането на Ахмед Ахмедов в отбора.

„Той е квалитетен футболист. Бил съм в Япония и добре познавам отбора, за който е играл – Шимицу е класен тим. Ахмед е тренирал и се намира в добра форма, тъй като там първенството е в разгара си и завършва през декември. Той е вкарал и 5 гола“, каза Хаджиевски.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!