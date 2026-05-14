Гьоко изригна: Играч на Спартак кърви, а съдията му вдига жълт картон

Стопкадър Диема Спорт

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски не скри разочарованието си след загубата на своя тим в плейофите на efbet Лига. "Соколите" отстъпиха при гостуването си на Септември 0:1 в София, а наставникът акцентира върху допуснатите грешки при статичните положения, които се оказаха решаващи за крайния изход на срещата в Драгалевци.

Хаджиевски сподели, че отборът е бил подготвен за стила на игра на съперника, но ранният гол е объркал плановете им. „Това, което ме притесняваше, бяха статичните положения. Говорихме четири дни. Правихме разчет, всеки си знаеше работата, която трябваше да свърши. Мен не ме притесняваше играта, мисля, че беше равностоен мач. Ние настоявахме през цялото време след гола да създаваме положения и имахме поне четири-пет влизания в наказателното поле, но центриранията не бяха успешни“, заяви пред Диема Спорт опитният специалист.

Той допълни, че през второто полувреме тимът му се е опитал да освежи играта си, но напрежението от гоненето на резултата, е попречило на спокойствието в действията им.

Треньорът на варненци изрази и недоумение от едно конкретно съдийско решение в края на двубоя. „Не разбирам защо играчът ми (бел.ред. Грънчов) получи жълт картон. Той беше контузен, течеше му кръв, а съдията му даде картон за бавене на играта. Но не това е главният проблем. Основният ни проблем е, че допуснахме твърде много голове от статични положения и центрирания, въпреки че имаме високи футболисти, които играят добре с глава. Дали е липса на дисциплина – не знам, но загубихме ценни точки по един и същи начин“, коментира Хаджиевски, цитиран от gong.bg.

Въпреки тежката ситуация, наставникът на "соколите" остава оптимист за предстоящите двубои. Отборът остава на лагер в София, където ще се подготвя за визитата си на Монтана, а след това и за последния сблъсък с Локомотив София във Варна.

„Ще направим всичко да изиграем тези два мача максимално и да ги спечелим. Досега сами решавахме съдбата си, а сега ще трябва да чакаме и изходите от другите срещи“, завърши Хаджиевски.

