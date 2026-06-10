Гьоко изведе Спартак за първа тренировка

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Гьоко Хаджиевски изведе футболистите на Спартак за първа тренировка от лятната подготовка.

Заниманието, в което участваха 15 играчи, се провежда на терена с естествена трева на "Локомотив".

Преди това се разбра, че Хаджиевски има и нов помощник в щаба - Ивелин Петков, който ще е анализатор и ще помага за разузнаването на съперниците.

Реално е да очакваме по-добър Спартак от миналата година. Младите ни играчи вече имат по-голям опит, а ще вземем и шест-седем качествени нови попълнения, тъй като амбициите ни са да ставаме по-силни. Контролите ги започваме на 27 юни с Дунав Русе, после имаме мач и с Ботев Пловдив, а последния спаринг ще е с Добруджа. Планирам общо 4-5 контроли. Мисля, че Спартак трябва да бъде готов за всеки мач и за всеки съперник, и у дома, и като гост, заяви Хаджиевски.

Какво каза още наставникът на "соколите", вижте във видеото по-долу:

Редактор "Екип на Петел",

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