Гьоко събира „соколите“ на 5 януари

Снимка: Булфото

Отборът на Спартак Варна се събира за зимна подготовка на 5 януари, съобщи Гьоко Хаджиевски. Треньорът ще се прибере от Скопие във Варна ден по-рано, за да уточни последни подробности по спортно-тренировъчния процес със своя щаб.

Засега Спартак е напуснат от двама играчи. Бернардо Коуто премина в ЦСКА 1948, а вратарят Илия Шаламанов-Тренков прекрати договора си по взаимно съгласие и се прибра в Австралия.

Разбра се още, че новите попълнения при „соколите“ ще бъдат повече от петима, като някои от тях може да бъдат дадени под наем.

