Гьоко за сбогом със Спартак: Много ми е тежко

Снимка Булфото

Гьоко Хаджиевски коментира причините за раздялата си със Спартак (Варна). Той разкри, че е имал намерение да напусне още преди дербито с Черно море, но в името на клуба е останал, а впоследствие "соколите" разбиха градския си съперник с 3:0 на "Тича", пише Спортал.бг.

"Завършихме по най-добрия начин миналата година. Но нещата в клуба се развиха и тази цялата позната от самото начало атмосфера ме накара да се гордея. Моето дело беше, с опита си като дългогодишен треньор, да помогна на клуба. И сега имам много хубави спомени. Ние бяхме с най-младия отбор срещу ЦСКА, когато завършихме в София 1:1.

Времето за малко подготовка, преди този сезон идваха с течение на времето нови играчи, докато се стиковат, минава време. С по-големи амбиции е клубът. Има място за всеки играч, здрава конкуренция, но трябва да имат търпение. Много ми е тежко, имах идея да предложа преди мача с Черно море да напусна, но в името на клуба реших да остана за градското дерби, което се чака от всички с голямо нетърпение.

Молих се на Господ да свършим по най-добрия начин и го направихме и за това съм горд. Ние сме били единни, даже и тогава, когато сме губили. Особено през миналия сезон. От първия мач, в който дойдох, бях приет много топло и радушно и благодаря на всички за този прием. Клубът има перспектива, а освен това покрай моето присъствие в Спартак, клубът се сдоби и с привърженици от Северна Македония. Искам да благодаря на всички в клуба, на всички привърженици. Заминавам със сърце, пълно с любов и спомени", каза Хаджиевски.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!