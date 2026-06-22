Гол аванс за Аржентина срещу Австрия на полувремето, Меси се реваншира за изпуснатата дузпа

Кадри БНТ

Лионел Меси успя да се реваншира за изпуснатата дузпа и даде преднина на своите преди почивката. Отборите на Аржентина и Австрия се прибраха в съблекалните при резултат 1:0 за "гаучосите".

В четвъртата минута Меси пусна страхотен извеждащ пас към Лаутаро Мартинес. Нападателят навлезе в наказателното поле, където беше спрян от Щефан Пош и Ксавер Шлагер. Аржентинците поискаха дузпа, но главният съдия не отсъди такава, предава Гонг.

След намесата на ВАР обаче решението на рефера беше променено и той посочи бялата точка, след като прегледа ситуацията на монитора. Зад топката застана Лионел Меси. Суперзвездата обаче прати кълбото покрай левия ъгъл.

В 19-ата минута Лионел Меси получи топката в наказателното поле, като успя да се освободи, но не и да нанесе хубав удар. Александър Шлагер изби топката с крак.

Отново Лионел Меси опита извеждащ пас към Енцо Фернандес в 32-ата минута. Шлагер обаче изпревари халфа и изби топката. Меси овладя и шутира, но отново вратарят се намеси и спаси.

В 38-ата минута Аржентина организира отлична атака. Факундо Медина намери Лионел Меси на около 15-16 метра от вратата и гениалният нападател с прецизен удар в долния десен ъгъл вкара за 1:0. Това беше 17-и гол на Меси на Световни първенства, като по този начи той се превърна в най-резултатния футболист в историята на Мондиали, изпреварвайки Мирослав Клозе.

Редактор "Екип на Петел",

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