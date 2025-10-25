Гол в добавеното време спаси Милан от загуба срещу последния

кадър: Максспорт

Милан се спаси от загуба в домакинството си на Пиза след изравнителен гол на резервата Закари Атекаме в добавеното време. Срещата на "Сан Сиро" завърши 2:2 и "росонерите" пропуснаха отличен шанс да се откъснат на върха на класирането, предаде Спортал.

Отборът на Масимилиано Алегри доминираше през първото полувреме и стигна до ранен гол на Рафаел Леао. След почивката Пиза, който започна вечерта като последен в класирането, заигра по-активно. Гостите изравниха от дузпа, реализирана от резервата Хуан Куадрадо. Мбала Нзола ги изведе напред четири минути преди края на редовното време, но Атекаме изравни в 93-ата минута.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!