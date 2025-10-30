Големи данъчни промени в Кипър

Снимка Пиксабей

В Кипър се задават промени в данъчното облагане. Корпоративният данък се увеличава от 12,5% на 15%. Въвеждат се и по-строги механизми за борба с укриването на данъци. Годишният необлагаем доход се повишава с 1 000 евро и става 20 500 евро. Допълнителни данъчни облекчения се предоставят на семейства с деца с годишен доход до 80 000 евро, допълва БНР.



Това е най-голямата реформа от 22 години насам, за която правителството одобри шест закона от правителството в сряда. "Основната цел е по-справедливо разпределение на данъчната тежест между работещите, фирмите и домакинствата, укрепване на средната класа и помощ за хората с ниски доходи", посочи финансовият министър Макис Керавнос. Законопроектите преминаха широко обществено обсъждане.

„Отговорната фискална политика на правителството направи възможна тази смела данъчна реформа, в полза на гражданите, бизнеса и обществото като цяло“, заяви президентът Никос Христодулидис. Той призова парламента да реагира „незабавно“ за приемането на новите данъчни закони, за да бъдат приложени от 1-ви януари.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!