Големи глоби в Испания за онлайн залози

Министерството за защита на потребителите в Испания глоби 32 оператора на онлайн хазарт с 33 милиона евро заради нарушения на техническите изисквания на разпоредбите относно софтуера и комуникационните системи.

Установени са шест чуждестранни компании за онлайн хазарт, действащи без лиценз в Испания. Те трябва да платят по 5 милиона евро всяка, а сайтовете им ще бъдат блокирани, допълваа БНР.

На местните компании са наложени и санкции за нарушения като неспазване на законовите задължения относно отговорния хазарт и защитата на играчите и разрешаване на достъп до залози на непълнолетни.

За тази година Генералната дирекция за регулиране на хазарта в Испания е наложила санкции на близо 60 компании на обща стойност почти 111 милиона евро.

А след последните ключови промени в Закона за регулиране на хазарта през 2021 година, са реализирани 212 санкции с глоби на обща стойност 496 милиона евро.

