Големи промени в пощите в Гърция, стягат и протести

Затварят 204 клона на "Гръцки пощи", които обслужваха отдалечени места.

Протести от местните жители.

Затварянето на тези пощенски клонове се аргументира с ограничен трафик на клиенти и ниска ефективност. Тези офиси работят на загуба и ще бъдат закрити незабавно, съобщават от компанията "Гръцки пощи - ЕЛТА". Това са 45% от общата мрежа на гръцките пощенски услуги.

Според опозицията възръстните хора предимно, а и жителите на отдалечените райони имат само този път на комуникация и обслужване. Много от пенсионерите в селските райони си получават пенсиите и дори лекарствата от тези офиси.

Има и протести на местни жители пред посочените в списъка за затваряне пощенски клонове. Техните клиенти ще се обслужбат от частни куриерски фирми, предава БНР.

По инициатива на опозицията във вторник се свиква извънредно заседание на парламента по случая. Притиснати от недоволството на своите избиратели, недоволни от закриването на пощенските клонове са и депутати от управляващата консервативна партия.

