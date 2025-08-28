Големи протести в Нови Сад

кадър Нова нюз

Нови сблъсъци на студенти с полиция в сръбския град Нови Сад - блокираха Философския факултет.

Напрежението се покачи, след като деканът на факултета призова униформените да потушат студентската блокада на фона на продължаващите антиправителствени протести в страната.

Студентската блокада продължава вече повече от половин година. Решението на университетския ръководител беше посрещнато с бурни протести, предава Bulgaria ON AIR.

Припомняме, че студентските протести избухнаха в края на миналата година, след като бетонен навес на гарата в Нови Сад се срути и уби 16 души.

