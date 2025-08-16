Големи протести в Сърбия тази вечер

кадър Нова нюз

Тази вечер в Белград и други сръбски градове се провеждат поредните антиправителствени протести, организирани от студенти под наслов:"Не сме боксови круши".

Насловът визира случаите на полицейско насилие над протестиращи, за които свидетелстват видео кадри и изявления на потърпевши, публикувани в социалните мрежи.

Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе изрази по-рано днес загриженост след поредната нощ на насилствени протести, които избухнаха с нова сила в началото на август в Сърбия, когато граждани и привърженици на управляваващата Сръбска прогресивна партия в два града в автономната сръбска област Войводина си размениха словесни и физически нападки, а полицията се намеси и предприе арести сред протестиращите.

„Призовавам към спокойствие и спазване на правото на мирно събиране. Сръбските власти трябва да спазват стандартите на Съвета на Европа. Върховенството на закона и зачитането на човешките права трябва да надделеят“, написа Берсе в социалната мрежа Екс, допълва БНТ.

По-рано днес вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич съобщи за 144 арестувани и 75 ранени полицаи през последното денонощие, когато полицията използва палки и сълзотворен газ срещу демонстрантите.

Тази вечер сръбският президент Александър Вучич коментира пред националната телевизия РТС, че държавата е по-силна от всеки протест и че е недопустимо полицаи да бъдат нападани и ранявани от гражданите.

Според Вучич в Сърбия няма да избухне гражданска война, а антиправителственият протест се намира в последната си фаза.

"Това е фазата на отчаяние и фазата на безсилие, когато нямаш какво повече да предложиш на гражданите, освен побоища, тояги и всичко останало. Така че, когато това приключи, тогава сме готови да говорим с тях, да чуем всички идеи, да ги изслушаме, да започнем да променяме и себе си, да разберем техните нужди, но преди това те ще трябва да оставят тоягите някъде другаде“, заяви сръбският президент , визирайки случаите с разбити и подпалени помещения на управляващата Сръбска прогресивна партия (CПП) в Нови Сад и други градове през последните дни.

В момента в центъра на Белград остава напрегнато. Протестиращите се движат от моста "Газела" към сградата на правителството, а привържениците на СПП се оттеглиха от улиците на Белград и влязоха в партийните офиси.

Полицията е на терен с жива сила и бронирани автомобили.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултети в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм.

През май студентите поискаха провеждането на предсрочни парламентарни избори, на които ще подкрепят листа с обществено признати авторитети, които досега не са участвали в политическия живот на страната.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!