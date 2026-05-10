Големи ремонти започват в следващите дни по „Хемус" и „Тракия"

Два големи ремонта има по магистрала „Хемус“, показва картата на АПИ.

До 15 юли движението на изхода на Варна ще се извършва двупосочно в платното към града.

От пътната агенция обясняват, че следващата седмица започва ремонтът и край Шумен. Той обхваща 13-километровата отсечка там и трябва да приключи до 31 юли, пише БиТиВи.

Реконструкции има и по магистрала „Тракия“ – на две места край Ямбол се подменят фуги на мостови съоръжения, посочва още пътната агенция.

В края на април започна и модернизация на 70-метрова отсечка на километър от граничен пункт „Калотина“. Трафикът е двупосочен в платното за границата.

Продължават и дейностите на Дунав мост при Русе. Основен ремонт там не е правен от 1954 година, обясняват експерти. По плана на АПИ трябва да приключи до края на юни.

Изкопи, багери и техника. Ремонтът на граничен пункт „Калотина“ започна в края на април.

Освен нов асфалт, пътят ще бъде разширен – от 2 на 4 ленти, предава Трафик нюз.

Божидар, който често пътува от България за Сърбия, казва, че това ще е от полза – особено лятото, когато е пълно с гастарбайтери.

Ограничения има и по „Тракия“, където на места се подменят фуги. Според шофьори обаче ремонтите са лошо планирани и редовно стават големи тапи. Особено сега, когато времето се затопля.

Други имат притеснения за качеството.

Ремонтът по план трябва да приключи до края на май, преди летния сезон.

