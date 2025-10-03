Големи сблъсъци на протести в Италия

кадър: БНТ

Сблъсъци между демонстранти и полиция избухнаха на места в Италия по време на протести срещу задържането на активистите от флотилията Сумуд.

В Болоня полицията използва сълзотворен газ, след като протестиращите се опитаха да стигнат до гарата.

Железопътните услуги са спрени, допълва БНТ.

Във Флоренция демонстранти щурмуваха гара Санта Мария Новела и блокираха трафика.

Влаковете са спрени заради демонстрациите и в Тренто, а в столицата Рим 50 000 се събраха на пропалестинска демонстрация.

