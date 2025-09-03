Големите изби се обединиха за да направят България официална винена дестинация

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

България да бъде призната за винена дестинация, това е основната цел на организацията за винен туризъм, това каза по Нова нюз председателката ѝ Петя Минкова. Стигнахме естествено до обединението, подчерта тя и добави, че страната ни е привилегирована, защото тази година в Пловдив се провежда глобалната конференция за винен туризъм.

Минкова обясни, че вече има и много регионални обединения на изби, които искат да посрещат туристи. За да бъде постигне голямата цел обаче трябва да има сертифициране на винените маршрути и стандартизиране на туристическия продукт. Очакват се и промени в закона за виното и спиртните напитки, за да се изравним като дестинация с Франция, Италия, Испания и Португалия.

Петя Минкова беше категорична, че българските сортове вина са уникални и дават голяма възможност за развитие. Популяризирането на историята, традициите, храната и цялата българска идентичност е в основата на винения туризъм, обясни тя.

